Bundesinnenminister: Seehofer will offenbar Hürden für Abschiebungen senken

Frühere Pläne, die Abschiebung von Ausreisepflichtigen in die Verantwortung des Bundes zu geben, seien dagegen vom Tisch, weil dafür nicht die notwendige Mehrheit zu erwarten sei, heißt es in dem Bericht. Auch die vom Innenressort geplanten „Anker-Zentren“ sollen in der Verantwortung der Länder betrieben werden. In diesen Zentren sollen Asylbewerber bis zu einer Entscheidung über ihren Antrag auf Schutz untergebracht werden.