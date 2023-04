Auf den 44-Jährigen entfielen bei der Abstimmung am Freitag in Berlin 88 Prozent der Delegiertenstimmen. An der Wiederwahl Lindners zum Parteichef bestand kein Zweifel. Vor zwei Jahren war er in seinem Amt mit 93 Prozent der Stimmen bestätigt worden. Offen war allerdings geblieben, ob der Bundesfinanzminister angesichts der jüngsten Schlappen der Partei bei Landtagswahlen von den Delegierten einen Denkzettel erhalten würde. Lindner ist seit 2013 Vorsitzender der Liberalen und führte die Partei nach vier Jahren außerparlamentarischer Opposition 2017 zurück in den Bundestag.



Lesen Sie auch: Mit dieser Strategie will Lindner seine FDP profilieren