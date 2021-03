Bundesregierung Corona-Tests: Ministerien werden eigenen Ansprüchen nicht gerecht

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) legte in der Regierungsbefragung am Mittwoch noch einmal nach. Tests in den Betrieben halte sie „für absolut notwendig“, sagte sie. „Mindestens einmal“ und „bei entsprechender Verfügbarkeit zwei Mal pro Woche“ sollen die Tests allen Beschäftigten, die nicht im Homeoffice arbeiten, angeboten werden, so sieht es die Selbstverpflichtung der Wirtschaftsverbände und der Bund-Länder-Beschluss vor. Ob und wie das klappt, dazu sollen die Arbeitgeber bis Anfang April ein entsprechendes Monitoring vorlegen – falls die Ergebnisse „nicht ausreichend“ seien, werde eine regulatorische Vorgabe folgen, kündigte Merkel am Mittwoch an.