Bundesvorstand Konkurrenz für AfD-Chef Chrupalla: Kleinwächter und Fest kandidieren

Als Vorsitzender kandidieren will außerdem der AfD-Europaabgeordnete Nicolaus Fest. Ob auch er gegen Chrupalla antreten oder sich auf Platz zwei als Co-Vorsitzender bewerben will, ließ er in einem Video, das er am Dienstag verbreitete, offen. Darin sagte er: „Die Geschlossenheit ist das Wichtigste.“ Und: „Wählen Sie einen Vorstand, der alle Strömungen vereint.“ Auf Anfrage sagte er später: „Wenn es bei der Doppelspitze bleiben sollte, werde ich auf Platz zwei kandidieren.“