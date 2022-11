CDU-Chef: Friedrich Merz kritisiert von Ampel geplante Preisbremsen

CDU-Chef Friedrich Merz kritisiert das Vorgehen der Ampel-Koalition rund um die geplanten Preisbremsen für Gas und Strom. „Also das ist mit ganz heißer Nadel gestrickt, was die Koalition da macht“, sagte der Unions-Fraktionschef im Bundestag laut Vorabbericht am Sonntag in der ARD. „Es ist völlig offen, ob es hier wirklich zu einem vernünftigen Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens kommt, das hat gerade erst angefangen.“