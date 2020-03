CDU-Fachpolitiker „Erhöhung der Luftverkehrsteuer wegen Coronavirus verschieben“

Das seit nötig wegen der wachsenden Belastung der deutschen Fluglinien durch die Folgen des neuartigen Coronavirus. „Das stellt die Luftverkehrsbranche vor eine immense Herausforderung“, so Willsch. „Während die Fed aus den USA und weitere Zentralbanken mit zum Teil deutlichen Zinssenkungen breit auf Anreize für die Angebotsseite des Marktes setzen, sollten wir nicht just in einer der am stärksten von Corona betroffenen Branchen mit der erhöhten Luftverkehrsteuer abzukassieren versuchen“, so der Politiker.