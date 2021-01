CDU Laschet und Spahn: Kulant bei Finanzkriminalität

Nun könnte man schnell denken, die Staatsanwaltschaft arbeite schlecht. Doch dem ist nicht so. Es mangelt schlichtweg an Personal für diese komplexen Fälle. In den Jahren nach 2013 arbeitete zunächst nur eine einzige Staatsanwältin an den Fällen. Starker öffentlicher Druck brachte zunächst NRW-Justizminister Peter Biesenbach dazu, die Zahl der Staatsanwälte auf 15 aufzustocken. Inzwischen hat auch Innenminister Reul eingesehen, dass es Handlungsbedarf gibt und bis zu zusätzliche 40 Stellen angekündigt. Doch Finanzminister Lutz Lienenkämper blockiert noch. Er müsste dringend benötigte Steuerfahnderinnen zur Verfügung stellen. Ministerpräsident Laschet hat es bei diesem Querschnittsthema versäumt, die Zügel in die Hand zu nehmen und rechtzeitig die Behörden zu stärken. Bis heute kann auch von einer effektiven Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden in seinem Bundesland nicht die Rede sein.