CDU-Parteivorsitz Chapeau, Herr Merz!

Natürlich werden all die Fragen in den nächsten Wochen kommen: Was hat Friedrich Merz beim größten Vermögensverwalter der Welt eigentlich genau gemacht? Was hat er in all den Jahren, als er vom Spielfeldrand etwas besserwisserisch das politische Geschehen kommentiere, eigentlich so alles gesagt? Und welche radikalen Sozialreformen hat er eigentlich alle gefordert, als er nach der Jahrtausendwende der neoliberale Shootingstar der Union war?