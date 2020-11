CDU-Politiker Röttgen fürchtet um Akzeptanz der Corona-Regeln

Röttgen erinnert an die Einigkeit von Bund und Ländern zu Beginn der Pandemie. „Es war ein großer Erfolg in der ersten Phase, dass ein so hohes Maß an Einheit und Einheitlichkeit erreicht werden konnte“, sagte Röttgen, „da müssen wir wieder hin.“



Mehr zum Thema: Das vollständige Interview mit Norbert Röttgen lesen Sie hier.