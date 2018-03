Chef der Berliner Senatskanzlei: Björn Böhning wird Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium

BerlinDer Chef der Berliner Senatskanzlei, Björn Böhning, wechselt in die Bundesregierung. Der 39-jährige SPD-Politiker soll Staatssekretär im Ministerium für Arbeit und Soziales werden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag erfuhr. Neuer Minister in dem Ressort ist Hubertus Heil (SPD).