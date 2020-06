Contra Patentschutz „Keine Gewinne auf Kosten der Patienten!“

Auch das mangelnde Interesse an der Erforschung von Coronavirus-Impfstoffen in den Jahren vor der aktuellen Pandemie hat dazu geführt, dass wir nun weniger gut vorbereitet sind, als wir es hätten sein können. Die Vorstellung, dass Profitmaximierung durch Patentmonopole der einzige mögliche Anreiz für die Entwicklung von medizinischen Instrumenten gegen Covid-19 sein könne – wie im Gastbeitrag von Fred Roeder in der WirtschaftsWoche vertreten – ist vor dem Hintergrund dieses Marktversagens und von Milliardensummen öffentlicher Förderung absurd. Statistiken der vergangenen Jahre unterstreichen die mangelnden Innovationsanreize des Systems: In Deutschland haben rund 75 Prozent der zwischen 2011 und 2017 neu zugelassenen Medikamente entweder gar keinen oder nur einen sehr geringen therapeutischen Mehrwert.