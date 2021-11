Corona an Schulen „Lockdown für Erwachsene, bevor die Schulen schließen“

Das sollte Bund und Ländern doch aber nach eineinhalb Jahren Pandemie inzwischen klar sein?

Offensichtlich nimmt die Politik noch immer nicht wahr, dass Schulschließungen Kindern nicht nur kurzfristig schaden, sondern bei dem Umfang, den wir inzwischen haben, auch mittel- und langfristig problematisch sind. Viele Kinder und Jugendliche werden in ihren Lernchancen eingeschränkt und damit auch in ihren Chancen auf dem Arbeitsmarkt und auf höhere Bildung. Die ohnehin schon bestehende Bildungsungleichheit wird dadurch nur noch weiter verschärft.



Sie haben sich in mehreren Studien mit den Auswirkungen des ersten und zweiten Lockdowns beschäftigt, demnach haben viele Kinder die Zeit eher vor der Mattscheibe als mit Mathe verbracht. Droht das auch, wenn die Präsenzpflicht aufgehoben wird?

Ja, zumal die Aufhebung der Präsenzpflicht für eine noch geringere Planbarkeit sorgt. Für wen sollen die Lehrkräfte denn nun Unterricht machen: für die Kinder zu Hause – oder für diejenigen, die in der Klasse sitzen? Eigentlich müsste es so sein, dass die Kinder zu Hause überall per Video-Konferenz in den Unterricht zugeschaltet werden. Das hätte auch mit Blick auf die tausenden Kinder, die nun in Quarantäne sind, vorbereitet werden müssen.