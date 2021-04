Schulen im Lockdown Mattscheibe statt Mathe: Wie Kinder unter Schulschließungen leiden

Bremen wiederum plant so genannte „Lernferien“, in NRW gibt es ein mit 36 Millionen Euro ausgestattetes Sonderprogramm „Extra-Zeit zum Lernen“. Und in Bayern erarbeitet das Kultusministerium „ein umfangreiches Unterstützungsprogramm, mit dem pandemiebedingte Lernrückstände bei Schülern ausgeglichen werden sollen, das aber auch freizeitpädagogische Elemente und Beratungsangebote vorsieht“. Angebote in den Sommerferien seien dabei explizit miteingeschlossen, etwa Kernfach-Intensivkurse sowie freizeitpädagogische Angebote.