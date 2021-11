Corona-Impfstoffe Welchen Einfluss haben neue Virusvarianten auf die Wirksamkeit der Impfstoffe?

Bei der Virusvariante Gamma P.1 liegen aktuell nicht genügend Daten vor, um sicher zu bewerten, wie wirksam in der EU zugelassene Impfstoffe gegen Gamma sind. Die Mehrzahl der hierzu publizierten Studien wurde mit nicht in der EU zugelassenen Impfstoffen durchgeführt, so dass keine Rückschlüsse auf die Situation in Deutschland möglich sind. Viren der Linie Gamma P.1 sind in Deutschland allerdings auch bislang nur bei vergleichsweise wenigen Fällen nachgewiesen worden. (Anteil der Variante etwa ein Prozent, Stand: Juli 2021).