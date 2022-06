Corona-Schnelltests Gratis-Tests sind gut, mit Kontrolle aber besser!

Eine Stichprobe aus der Pandemie: Ein 20-Jähriger meldet im August 2021 ein Corona-Testzentrum in Freiburg an, kassiert 5,7 Millionen Euro. Das angebliche Testzentrum existierte nie. Eine Firma aus Bochum rechnete in ganz Deutschland hunderttausende Tests ab. Wirklich gemacht hat man wohl keinen Einzigen. Egal ob Berlin oder Köln, überall gleicht sich die Masche. Bundesweit gehen Ermittler von einem Schaden von mehr als einer Milliarde Euro aus, den windige Geschäftemacher in wenigen Monaten mit kostenlosen Bürgertests verursacht haben sollen.