Coronakrise Kommunalverband will Konjunkturpaket mit Fokus auf Klimaschutz

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) fordert ein kommunales Konjunkturprogramm mit Fokus auf den Klimaschutz. „Die Krise ist auch eine Chance für unser Land und für Europa“, heißt es in einem Schreiben der Verbandsspitze an die Bundesregierung, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Im geplanten Konjunkturprogramm müssten Kommunalfinanzen, Konjunktur, Innovation und Klimaschutz zusammen gedacht werden. Mit nachhaltigen Investitionen in die kommunale Infrastruktur werde „die Basis für künftigen Wohlstand gelegt - und zusätzlich die Resilienz für kommende Krisen erhöht“.