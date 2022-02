Coronakrise Lindner: „Super-Abschreibung“ auch 2022 noch möglich

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hält die Einführung einer von der Ampel-Koalition geplanten „Super-Abschreibung“ in diesem Jahr noch für möglich. Vor dem Hintergrund von Berichten über eine Verschiebung sagte Lindner am Montag, die Frage sei, wann die „Super-Abschreibung“ am sinnvollsten sei für die Wirtschaft. Dies wolle er zusammen mit Wirtschaftsverbänden erörtern, sagte er beim „Tag des deutschen Mittelstandes“ des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft.