Cosco-Einstieg: Baerbock kritisiert Kabinetts-Entscheid zu chinesischer Reederei

Die Bundesregierung hatte das Terminal Tollerort in Hamburg allerdings nicht als kritische Infrastruktur eingestuft. „China verbietet es, dass ausländische Unternehmen in deren Infrastruktur investieren können, verbietet Unternehmen, in China (...) aktiv zu sein. Und wir erlauben dann all das in unserem Land?“, sagte Baerbock. „Auch das ist doch eine absolute Wettbewerbsverzerrung.“