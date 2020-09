Cum-Ex-Steuerskandal Finanzausschuss hat „dringenden Gesprächsbedarf“ mit Finanzminister Scholz

Exklusiv

von Christian Ramthun 04. September 2020

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD): Untersuchungsausschuss will ihn dringend sprechen Bild: imago images Bild:

Angesichts möglicher Verwicklungen in den Cum-Ex-Steuerskandal mit der Hamburger Warburg-Bank will der Bundestags-Finanzausschuss am kommenden Mittwoch Bundesfinanzminister Olaf Scholz vorladen.