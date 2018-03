Cyberattacke: Parlamentarier fühlen sich unzureichend über Hacker-Angriff informiert

Am Freitagmorgen hatten sowohl der Innenausschuss als auch der Digitalausschuss des Bundestages in einer Sondersitzung getagt, Vertreter des Bundesinnenministeriums, des Bundesverfassungsschutzes und des für die Sicherheit der Bundes-IT zuständige Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik beantworteten die Fragen der Abgeordneten. Einen Antrag auf eine Sondersitzung des Digitalausschusses am Donnerstag war jedoch abgelehnt worden.