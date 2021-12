Debatte um Corona-Eindämmung Vergesst die Impfpflicht! Sie würde nur Märtyrer schaffen

Die Folgen wären verheerend – gerade in Landstrichen, in denen die AfD 25 und mehr Prozent Zustimmung erhält, in denen die Coronaregeln von der örtlichen Polizei durch gezieltes Wegsehen missachtet werden und in denen große Teile der Bevölkerung sich im mindestens passiven Widerstand gegen den Staat und seine Coronaverordnungen befindet. In Gefahr geriete dann nicht nur die Akzeptanz staatlichen Handelns, sondern auch die Anerkennung der Demokratie und ihrer Grundsätze. Der Glaube an den Rechtsstaat ist in manchen Gegenden bereits nachhaltig erschüttert und die Zahl der Radikalen wächst bedrohlich schnell. Wenn die Demokratie nicht dauerhaft einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung verlieren will, müssen wir die Impfpflicht wieder vergessen. Mit Zwang bringt man die Gegner eben nicht zur Räson, sondern treibt sie nur in den Widerstand und in die Hände der Extremisten.