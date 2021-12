Corona-Horrorszenario Dresden mietet riesige Lagerhalle für 400 Särge an

Diese Stimmung in weiten Teilen der Bevölkerung führt auch zu ernsthaften Vollzugsdefiziten. Nach Erkenntnissen der Landesregierung werden die Coronaregeln immer häufiger missachtet – auch weil die örtliche Polizei vor allem auf dem Land nicht häufig genug einschreite oder „bewusst wegsehe“, wie ein Insider sagt. Entsprechend lax seien auch die Kontrollen in Restaurants und öffentlich zugänglichen Orten. Die Landesregierung nimmt den Zustand wachsender Rechtlosigkeit inzwischen so ernst, dass sie die Bereitschaftspolizei aussenden will, damit diese vor Ort durchgreift – ein einmaliger Vorgang, der ein schlechtes Licht auf die Polizei in den Dörfern und Kleinstädten wirft.