Debatte um Studiengebühren „Im Moment finanzieren die Kita-Kinder die Studienplätze“

Wo müsste der Staat konkret bei der frühkindlichen Bildung unterstützen?

Man könnte das Geld an vielen Stellen einsetzen. Aber bei der Kitabetreuung hakt es am meisten. Da spielt auch das Thema Erwerbstätigkeit von Frauen eine Rolle. Deutschland hinkt hier hinterher, weil es an vielen Orten an der Kinderbetreuung mangelt. Also: Mehr Plätze, mehr Erzieherinnen und Erzieher, längere Öffnungszeiten, auch höhere Löhne in diesem Bereich. Das würde am Ende dem deutschen Arbeitsmarkt sehr guttun.