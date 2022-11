„Degrowth“: Hört nicht auf die Wachstumsskeptiker!

Eines muss man den Klimaaktivisten lassen. Um ihre im Kern antikapitalistische Agenda („System Change, not Climate Change“) an den Mann beziehungsweise die Frau zu bringen, sind sie um Ideen nicht verlegen. So erlebt in diesen Tagen, in denen sich die globalen Entscheidungsträger zur Rettung des Weltklimas in Ägypten treffen, ein alter Gassenhauer von 1972 seine Wiedergeburt.