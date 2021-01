Digitalisierung Daten richtig teilen: Warum Unternehmen mehr Anreize brauchen

Forschungsdatenzentren – wie sie für die Nutzung von Sozial- und Wirtschaftsdaten bestehen – könnten hier als Beispiel dienen. Gleichzeitig kann eine Datenteilungspflicht in datengetriebenen Märkten ein geeignetes Instrument sein, um Innovationsanreize zu setzen. Sowohl für marktbeherrschende Unternehmen als auch für Start-ups, die in einem neuen Markt Fuß fassen wollen.



Es wird also keine „One Size Fits All“-Lösung für das Teilen von Daten geben. Vielmehr gilt es, je nach Art und Nutzungsmöglichkeit sowie in Abhängigkeit von der jeweiligen Wettbewerbssituation, geeignete Lösungen zu identifizieren.