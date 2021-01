Digitalisierung Künstliche Intelligenz: Warum Europa einen Booster braucht

Als „Dachstrategie“ sattelt sie jetzt noch die Datenstrategie drauf, deren Eckpunkte bereits im November 2019 vorgestellt worden waren und die am Mittwoch im Kabinett verabschiedet wird. Eingebettet ist die nationale Datenstrategie in die EU-Datenstrategie, mit der Europa zum „Vorreiter in der Datenwirtschaft“ werden soll – wie aber soll das funktionieren, wenn der Umgang mit Daten in Deutschland und Europa so restriktiv gehandhabt wird?