Kampf gegen Datenmonopole „Europa muss von seiner Rolle als Datenschutz-Hohepriester weg“

Also nicht durch Antitrust-Klagen, wie sie die US-Regierung jetzt bei Google praktiziert?

Davon halte ich nichts. Die Geschichte lehrt, dass die US-Wettbewerbshüter ihre ursprünglichen Ziele nie erreicht haben. Das Aufspalten von Microsoft wurde in der Berufung vereitelt. Selbst das berühmte Aufspalten von AT&T in sogenannte Baby Bells, also kleinere Telefongesellschaften, hat letztlich die Macht von AT&T nicht gebrochen. Es gab danach Zusammenschlüsse und neue Machtkonzentration, das „neue AT&T“ ist heute stärker denn je.