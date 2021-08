Digitalisierung und neue Technologien Schlüsselindustrien: Deutschland braucht diesen Vier-Punkte-Plan

Dazu müssen wir die finanziellen Anstrengungen verstärken. Ein Beispiel: Deutschland sollte so mit dem Aufbau einer Agentur für die Entwicklung neuer Impfstoffe und Therapieansätze zur Pandemieprävention vorangehen. Das wird sehr viel Geld kosten. Und dennoch müssen wir gerade auf diesem Feld noch mehr Fähigkeiten entwickeln, neuen Pandemien zu begegnen. Das wir in unserem Land die Kraft dafür haben, zeigt die Erfolgsgeschichte von Biontech.



Bessere Koordination: Gerade auf neuen Technologiefeldern wie Quantentechnologien oder grünem Wasserstoff müssen wir von Anfang an vorn dabei sein. Vorbild bei Nachhaltigkeit und Klimaschutz können wir am besten als Leitanbieter von grünen Technologien werden. Reibungsverluste in der Forschungs- und Innovationsförderung müssen deutlich reduziert werden. Wir brauchen eine Forschungsinnovationsförderung aus einem Guss. Beim grünen Wasserstoff müssen wir die Forschung, Entwicklung, Produktion und Anwendung mit dem Wirtschaftsministerium noch besser verzahnen. Deshalb bin ich in einem ersten Schritt für einen Wasserstoffbeauftragten der gesamten Bundesregierung.