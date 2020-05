Diskussion um Scholz-Plan Milliarden-Schutzschirm für Kommunen: zwei Probleme, eine Lösung?

Schon am Samstag war Ablehnung aus Bayern gekommen. „Die Vorschläge von Bundesminister Scholz wird Bayern keinesfalls mitmachen“, sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU) der dpa in München. „Wenn der Bund den Kommunen helfen möchte, darf er das gern tun - eine Zwangsverpflichtung der Länder nach den Regeln des Bundes ohne Absprache ist aber eine Unverschämtheit.“



Kritik kam auch aus Niedersachsen von Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU). Dort ist die Haltung aber nicht eindeutig. Scholz' SPD-Parteifreund, Innenminister Boris Pistorius, lobte in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Montag) dessen Vorstoß ausdrücklich.



In Städten und Regionen mit hohen Schulden leben nach Einschätzung des Deutschen Städtetags zehn Millionen Menschen. Hier ist die Kreditlast laut Kommunalem Finanzreport der Bertelsmann Stiftung besonders hoch: In Nordrhein-Westfalen bei 1343 Euro je Einwohner, in Rheinland-Pfalz bei 1812 Euro und im Saarland sogar bei 2070 Euro. In Bayern und Baden-Württemberg spielen sogenannte Kassenkredite dagegen kaum eine Rolle - in Bayern lagen sie im Schnitt bei 14 Euro, in Baden-Württemberg bei 19 Euro pro Einwohner.