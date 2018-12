Dürresommer Deutsche Bauern befürchten Schäden für Geschäft

Die deutschen Bauern fürchten trotz wieder gewachsener Gewinnpolster erhebliche Dürreschäden für das Geschäft. Insgesamt legten die Ergebnisse im vergangenen Wirtschaftsjahr 2017/18 im Schnitt um fast ein Fünftel auf 65 200 Euro je Betrieb zu, wie der Bauernverband am Donnerstag in Berlin mitteilte. Die Bilanz erfasst aber nur die Zeit bis Ende Juni - also noch nicht die enttäuschende Ernte 2018 wegen langer Trockenheit in vielen Regionen. Ins Kontor schlagen auch höhere Kosten für Futter, Energie und Dünger. Bei den Preisen für die Verbraucher sieht der Verband weitgehende Stabilität.