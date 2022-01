E-Mobilität: „Es muss schneller gehen“ – Wissing dringt auf Ausbau der Ladesäulen-Infrastruktur

Verkehrsminister Volker Wissing will beim Ausbau der Ladeinfrastruktur mehr Tempo machen. „Das Laden muss einfach sein, muss überall verfügbar sein“, sagte der FDP-Politiker am Mittwoch in der ARD. „Und deshalb brauchen wir eine Ladeinfrastruktur, die den Bedürfnissen der Menschen gerecht wird.“