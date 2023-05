Editorial Heizungsstreit: Irgendjemand schreit immer durch den Schornstein

Die neuen Grenzwerte betreffen vor allem Öfen, die vor 2010 eingebaut wurden. Aber wer im Spätsommer mal übers Land gefahren ist, wird dort ein Geräusch vernehmen: das Kreischen von Sägen, weil die „Leute, da draußen im Lande“, die man immer „mitnehmen“ will, sich Holz für den Winter machen. Was vermutlich die gleichen Leute sind, die nicht mehr ganz durchsteigen, was in Berlin so alles geplant und verboten wird. Nur eines haben sie vernommen: alles auf Pumpe! Dass da wieder etwas vorne und hinten nicht passt, das spüren sie allerdings auch.



Bei uns trägt Klimaschutz mitunter Züge einer Massenpanik. Nun stürzen wir uns auf ein Gerät. Das ist die Lösung bis 2030! Im Prinzip ist das nicht falsch, Wärmepumpen sind in den wichtigsten Studien und Szenarien die Wärmequelle der Zukunft. In einem Großteil der Häuser wird die Nachrüstung auch technisch möglich sein. In Millionen Häusern herrscht aber derzeit vor allem Verunsicherung.