Eilantrag der DUH abgelehnt Vorerst keine Diesel-Fahrverbote in Frankfurt

In Frankfurt wird es vorerst keine Fahrverbote für ältere Dieselautos geben. Der hessische Verwaltungsgerichtshof ließ am Dienstag die vom Land Hessen eingereichte Berufung gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden zu, das Fahrverbote für Dieselautos mit älteren Euro-4-Motoren ab Februar 2019 angeordnet hatte. Es gebe ernstliche Zweifel an der Richtigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung, teilte das Gericht mit. Deshalb wird das Urteil nun in der nächsten Instanz überprüft. Das werde aber wohl nicht vor Februar geschehen, damit träten die Fahrverbote zu diesem Zeitpunkt nicht in Kraft, erläuterte ein Sprecher. Das Gericht lehnte gleichzeitig einen Eilantrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) auf eine Anordnung von Fahrverboten auch ohne endgültiges Urteil ab.