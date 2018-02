Einblick: Es ist Zeit für eine Straßen-Revolution

Der letzte Platz im Flugzeug kostet nun mal mehr, als wenn alles noch frei ist. Ganz anders beim Autofahren. Man steckt in engen Straßenschluchten im Stau, bläst Anwohnern Lärm und Abgase in die Wohnungen – und zahlt nichts. In Wirklichkeit ist alles ein bisschen komplizierter als in diesem Vergleich, aber grundsätzlich brauchen gefahrene Kilometer einen Preis – je nach Tageszeit, Verkehrsaufkommen, Route und Fahrzeugtyp. Wem dann die Rushhour in der Stadt zu teuer ist, fährt später los, außenrum oder nimmt die S-Bahn. Selbstverständlich müssen kluge Kompensationen etwa in der Steuerrechnung dafür sorgen, dass sich Stadtfahrten künftig nicht nur Superreiche leisten können und der Durchschnittspendler auf der Strecke bleibt.