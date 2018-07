Energiebilanz: Anteil der erneuerbaren Energien am Energieverbrauch steigt

Die Grünen-Energiepolitikerin Julia Verlinden sagte am Dienstag in Berlin, der Zuwachs bei Wind-, Solar- und Bioenergie sowie der Wasserkraft sei erfreulich. „Die aktuellen Zahlen dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Anteil der erneuerbaren Energien in Deutschland nach wie vor viel zu gering ist.“