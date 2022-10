Energiepreis-Abwehrschirm Rechnungshof: Dreifach-Klatsche für den Doppel-Wumms

Es ist eine Dreifachklatsche für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP), die der Bundesrechnungshof verteilt. Anlass ist der Abwehrschirm von bis zu 200 Milliarden Euro gegen die explodierenden Gas- und Strompreise, den die Koalition in einem Sondervermögen am regulären Bundeshaushalt vorbei einrichten will.