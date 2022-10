Energiekrise und Milliarden-Entlastungen „Christian Lindner errichtet ein potemkinsches Dorf“

Das ist die ökonomische Sicht. Aber sind solche Rettungspakete angesichts der Not politisch nicht unumgänglich?

Ja, denn die Alternative kann ja freilich nicht sein, dass wir sehenden Auges in eine Situation laufen, in der wir Unruhen und soziale Verwerfungen riskieren und solche Parteien die Landtage dominieren, die sich der westlichen Demokratie nicht mehr verpflichtet fühlen. Man muss dann abwägen, was das kleinere Übel ist. Es geht also darum, dass mit diesem 200-Milliarden-Euro-Paket möglichst wenig Schlechtes bewegt wird, sondern möglichst viel Gutes.