Energieversorgung: Generalbevollmächtigter von Gazprom Germania: Größter deutscher Gasspeicher wird wieder gefüllt

Der Gaskonzern Gazprom Germania treibt unter der Treuhandschaft der Bundesnetzagentur die Befüllung des größten deutschen Erdgasspeichers voran. „Wir haben den Speicher in Rehden bei uns in der Gruppe. Es ist völlig klar, dass dieser Speicher für den nächsten Winter aufgefüllt werden muss“, sagte der von der Bundesnetzagentur als Generalbevollmächtigter bei Gazprom Germania eingesetzte Egbert Laege in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters.