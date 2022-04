Energieversorgung Neues Gasspeichergesetz tritt Samstag in Kraft

Das neue Gasspeichergesetz tritt an diesem Samstag in Kraft. Es schreibt vor, dass die Gasspeicher in Deutschland zu bestimmten Daten bestimmte Füllstände aufweisen müssen. Damit soll die Versorgungssicherheit im Winter erhöht werden. An jedem 1. November sollen die Speicher künftig zu 90 Prozent gefüllt sein.