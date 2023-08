Erneuerbare Energie So will die Bundesregierung den Bau von Solaranlagen vereinfachen

Dazu will das Bundeskabinett am Mittwoch ein sogenanntes Solarpaket beschließen, wie am Dienstag aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz verlautete. Die Reform soll Bürokratie abbauen und den zuletzt anziehenden Ausbau der Solarenergie in Deutschland weiter beschleunigen. In Kraft treten könnte das entsprechende Gesetz womöglich Anfang 2024.