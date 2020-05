Erst 9,3 Milliarden geflossen KfW-Hilfskredite: 27,8 Milliarden Euro beantragt

„Große Kredite bedürfen einer umfangreichen Prüfung, doch jetzt muss es bei vielen Unternehmen schnell gehen“, sagte der FDP-Bundestagsfraktionsvize Michael Theurer der WirtschaftsWoche. „Ich rufe die Bundesministerien auf, nach der Prüfung durch die KfW zügig zu entscheiden.“



