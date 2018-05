Euro-Zone: Warnung vor Haftungsunion – Wirtschaftsprofessoren schlagen Alarm

„Die in der Berliner Koalitionsvereinbarung erwähnten Vorschläge des französischen Präsidenten Macron und des EU-Kommissionschefs Juncker bergen hohe Risiken für die europäischen Bürger“, heißt es in dem Aufruf. So könne ein europäischer Finanzminister mit einem eigenen Budget dazu führen, dass die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank stärker politisiert werde. Die Anleihekäufe der EZB kämen „schon jetzt einer Staatsfinanzierung über die Zentralbank gleich“.