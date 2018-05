Ex-Berliner Bürgermeister: Klaus Wowereit fordert klare Kante von der SPD

BerlinBerlins ehemaliger Bürgermeister Klaus Wowereit meint, dass seine Partei sich klarer aufstellen muss. „Die SPD hat sehr viel Vertrauen bei ihren potenziellen Wählern verloren, nun muss sie entscheiden: Wollen wir eine linke Volkspartei sein oder wollen wir wieder mehr in Richtung Mitte schielen,“ sagte er in einem Interview mit der Zeitung Tagesspiegel. Er sieht die Lösung in einer linken Volkspartei - „nur dann haben wir eine Chance.“