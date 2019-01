Experte über Politiker-Hacks „Erbeutetes Material kann immense politische Verwerfungen verursachen“

Vor der Bundestagswahl 2017 wurde ein großangelegter Hack des deutschen Parlaments bekannt. Könnten die jüngsten Veröffentlichungen damit in Verbindung stehen?

Möglich wäre es, dass einzelne Dokumente aus diesem Fundus stammen, aber das kann derzeit niemand mit Bestimmtheit sagen. Was zum Beispiel dagegen spricht, ist die Tatsache, dass einige der veröffentlichten Informationen neueren Datums, also von 2018, sind - und weit über die damaligen Ziele hinausgehen.