Facebooks Digitalwährung: Verbraucherumfrage: 73 Prozent würden Libra nicht nutzen

Insgesamt ist laut WirtschaftsWoche die Ablehnung von Libra in der Altersgruppe über 35 Jahre deutlich höher als unter jüngeren Verbrauchern. In der Altersklasse 55 plus können 85 Prozent mit der digitalen Facebook-Währung nichts anfangen. Der größten Rückhalt hat Libra in der Altersgruppe zwischen 22 und 34 Jahren – hier wären 42 Prozent der Konsumenten für eine Libra-Nutzung offen.