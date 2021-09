Festspielhaus Baden-Baden „Ohne Corona-Hilfen gäbe es uns nicht mehr“

Stampa hat den milliardenschweren Klassikmarkt vor der Pandemie als „sehr überhitzt“ empfunden, der Starrummel, der Hang zum Event. Vielen Häusern habe gedroht, in einem ständigen Überbietungswettbewerb ihr Profil zu verlieren. Dazu die Menge an Aufführungen, gerade in Metropolen: „Wer soll 600 Veranstaltungen im Jahr in einem Haus gucken?“, fragt er, und seine Antwort schwingt mit: natürlich niemand.