FFP2-Maskenpflicht Wann Arbeitgeber die Kosten übernehmen müssen

Immer häufiger wird derzeit über eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken diskutiert, um das Infektionsrisiko mit Covid-19 zu reduzieren. Solche FFP2-Masken filtern einen besonders hohen Anteil an Partikeln aus der Luft. In Bayern gilt die Pflicht seit Montag für alle ab 15 Jahren im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel, also vor allem Supermärkten. Angestellte müssen die Masken normalerweise nur in Ausnahmefällen tragen, etwa beim Abholgeschäft („Click and Collect“). Doch Arbeitgebern steht es frei auch in anderen Bereichen eine solche Pflicht zu verhängen.