Finanzplatz Frankfurt Merkel bereit Kündigungsschutz für Brexit-Banker zu lockern

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre Bereitschaft zur Lockerung des Kündigungsschutzes für gut verdienende Banker nach dem Brexit bekräftigt. „Dem werden wir entsprechen. An dieser Regelung wird auch bereits gearbeitet“, sagte Merkel am Dienstagabend in Frankfurt. Eine entsprechende Regelung für Einkommen über 234.000 Euro hatten CDU, CSU und SPD bereits im Koalitionsvertrag vereinbart. Aus Hessen und vom Finanzplatz Frankfurt waren Forderungen nach einem lockeren Kündigungsschutz zuletzt wieder lauter geworden, um den Anreiz für ausländische Banken zu erhöhen, sich nach dem Brexit in Frankfurt anzusiedeln - trotz des deutschen Kündigungsschutzrechts.