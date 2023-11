Forschungsorganisation Nach Skandalen: Neuer Fraunhofer-Präsident kündigt tiefgreifende Reformen an

Der neue Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, Holger Hanselka, will die mächtigste Forschungsorganisation Europas tiefgreifend reformieren. Hanselka, der seit 100 Tagen im Amt ist, kündigte im Gespräch mit der WirtschaftsWoche an, die Satzung der Fraunhofer-Gesellschaft so zu renovieren, dass ihr Senat bessere Aufsichts- und Kontrollmöglichkeiten erhält. In der Zeit vor Hanselkas Amtsantritt war es bei Fraunhofer zu mehreren Skandalen gekommen.