Fraunhofer „Wir waren zu naiv“

Aber im Ernst. Es gab viel Kritik an der alten Fraunhofer-Spitze, auch in der WirtschaftsWoche. Wie haben Sie die Probleme von außen erlebt?

Ich war und bin durch und durch Fraunhofer-Fan, fest überzeugt, dass das ein einzigartiges Modell ist, wie Forschung und Transfer in die Wirtschaft funktionieren. Daher habe ich vieles, was zuletzt in der Berichterstattung über Fraunhofer zu lesen war, nicht verstanden. Ganz Fraunhofer wurde in Sippenhaft genommen. Es gibt viele Fraunhofer-Institute, beispielsweise in Karlsruhe, die ich gut kenne. Die sind kerngesund, machen Supergeschäft. Trotzdem kam Fraunhofer als Institution in den Medien schlecht weg. Das tat mir weh. Ändern konnte ich es von außen nicht.